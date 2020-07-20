Москва, , 23:41 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации предлагает сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) в 2021—2023 годах на 5%. Такие данные следуют из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте Минфина.

Парад Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идет о предложенных министерством мерах по уточнению бюджетных расходов для сбалансированности федерального бюджета на три года.

Из письма министра финансов Антона Силуанова ведомствам—распорядителям бюджетных средств следует, что на совещании у главы правительства Михаила Мишустина 7 июля обсуждался вопрос о возможном сокращении госпрограммы вооружений на 5%.

Эксперты заявили, что речь может идти о 225 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент России Владимир Путин утвердил десятилетнюю государственную программу вооружений. Детали программы, естественно, засекречены, известно лишь, что ее общий объем с 2018 по 2027 год составит 20 трлн рублей. Из них 19 трлн — закупки, ремонт и разработка вооружений, 1 трлн — строительство инфраструктуры.