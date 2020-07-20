Лондон, , 21:54 — REGNUM Мировые цены на нефть уверенно растут после кратковременного падения в середине торговой сессии 20 июля на Лондонской бирже, обе основные марки уже подорожали примерно на 0,5%.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent подорожали на 20 центов (0,46%), до $43,34 за баррель. Сессионный максимум марки пока составляет $43,43 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 20 центов (0,49%), до $40,95 за баррель. Чуть ранее WTI достигла максимума в $41,02 за баррель.

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