Москва, , 20:49 — REGNUM Россия и Узбекистан могут создать совместную лоукост-авиакомпанию для перевозки пассажиров и грузов. Данный вопрос обсуждался в ходе состоявшихся 20 июля переговорах главы Росавиации Александра Нерадько и министра транспорта Узбекистана Эльера Ганиева.

Самолёт в небе Rosendahl

«Говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», — информирует пресс-служба Минтранса России.

Сообщается, что стороны также обсудили ход подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании между министерствами транспорта России и Узбекистана о развитии сотрудничества в транспортном образовании.

Также, по данным пресс-службы, в ходе переговоров достигнута договорённость о скорейшем завершении работы над меморандумом и соглашением о сотрудничестве в области лётной годности.