Тегеран, , 08:15 — REGNUM 19 июля исполнительный директор портов и морской организации в иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что груз из Афганистана, включающий в себя сухофрукты, был отправлен в китайский порт Тяньцзинь через порт Шахид-Бехешти, расположенный в иранском Чабахаре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бехруз Акайе отметил, что груз был перевезен через Чабахар в порт Мундра в Индии, а затем будет отправлен транзитом в Китай. «В то время как мир борется с пандемией COVID-19, иранский порт Чабахар бьет рекорды в сфере торговли», — добавил он.

Он отметил, что благодаря созданию регулярных контейнерных перевозок порт Шахид-Бехешти добился значительных успехов в облегчении торговли между государствами Центральной Азии, Афганистаном, Восточной Азией и Дальним Востоком. Говоря об открытии нового коридора для порта Чабахар, Акайе заявил, что раньше грузы отправлялись в порты Бандар-Аббас или Джебель-Али, а затем в Китай.

Афганские товары раньше перевозились через Карачи в Пакистане в другие страны мира, но теперь благодаря подходящей инфраструктуре и услугам бизнесмены стремятся воспользоваться преимуществами Чабахара. Этот порт является единственным иранским портом, имеющим выход к Мировому океану, и представляет собой важный район на побережье Персидского и Оманского заливов.