Рим, , 20:12 — REGNUM Порядка трёх десятков стран рискуют оказаться на грани голода из-за пандемии коронавируса, сообщили 20 июля в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

Голод может грозить, как отмечает ФАО, 27 странам, среди которых десять — страны Африки (Судан, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер, Либерия и Камерун).

В Центральной Азии это Афганистан и Бангладеш, на Ближнем Востоке — Сирия, Ливан и Ирак. Также голод грозит странам латинской Америки — Венесуэле и Гаити.

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Напомним, ФАО начала бить тревогу из-за ситуации в Африке вскоре после начала пандемии. На эту же тему не раз высказывалось руководство ООН, упоминая также остальные вышеуказанные страны, в частности в контексте введения против некоторых из них американских санкций.

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