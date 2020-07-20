Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Транстихоокеанское торговое партнерство (ТТП) было «плохим соглашением» для Соединенных Штатов, и оно предоставило бы экономические выгоды Китаю, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в статье, 20 июля опубликованной Foreign Affairs.

«Оба кандидата от основных партий на президентских выборах 2016 года выступили против соглашения» , — напомнил Лайтхайзер.

Лайтхайзер отметил, что ТТП с участием Китая «не могло сработать» в качестве стимула для реформирования китайской экономической и политической системы, и это уже показало одобрение членства Китая в ВТО.

«Вторая теория основана на противоположной предпосылке: ТЭС стало бы противовесом Китаю, подобным НАТО, в Индо-Тихоокеанском регионе. Это… в лучшем случае сомнительно» , — заявил торгпред США.

Лайтхайзер уверен, что «политические выгоды» от соглашения ТТП «просто не стоили того, чтобы потерять неисчислимое количество рабочих мест» в самих Соединенных Штатах.

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