Москва, , 19:31 — REGNUM Украина не вкладывала деньги в инфраструктуру и экономику Крыма, потому что не считала его своей территорией. Об этом 20 июля заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Харьков, Николаев — люди без работы сидят. А раньше вместе делали авиационные двигатели. Я рад, что президент приехал в Крым и открыл верфь», — сказал парламентарий.

Парламентарий заявил, что ни украинские промышленники, ни власти страны не вкладывали в Крым, потому что не считали его украинским.

«Украина не вкладывала туда, потому что никогда не считала Крым своим», — сказал Калашников.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев не упустил из виду поездку Путина в Крым