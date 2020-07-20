Ижевск, , 18:49 — REGNUM Сортировочная станция Удмуртии на полигоне «Чистый город» в течение полугода направила на переработку 992 тонны вторсырья — стекла, пластика, макулатуры, металла и других видов отходов. При этом по итогам всего прошлого года в переработку была направлена 821 тонна отходов, сообщает региональный оператор по обращению с ТБО (твердыми бытовыми отходами) ООО «Спецавтохозяйство».

Вторсырьё Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам директора полигона Сергея Климова, увеличить объем перерабатываемого сырья позволил запуск второй сортировочной линии, которая увеличила мощность станции почти вдвое — с 40 до 70 тыс. тонн в год.

Кроме того, с середины текущего года заработала сортировочная станция в Глазове, что также увеличило объем вторсырья.

«Сейчас в ижевских дворах установлено почти 500 спецбаков. К концу года будем доводить эту цифру до 1000. Чем больше их установим, чем тщательнее горожане будет сортировать отходы дома, тем больше КПД будет у сортировочной станции», — отметил начальник производственно-технического отдела Регоператора Александр Корюгин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ижевске открылся первый экопункт для приема пластика и макулатуры, оснащенный финским оборудованием. Экопункт оснащен двумя финскими пресс-компакторами вместимостью 400 кубометров отходов каждый. За работой компакторов будут наблюдать операторы в режиме реального времени: техническое состояние и уровень заполнения будет отслеживаться в режиме онлайн. Это позволит планировать своевременный вывоз.

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