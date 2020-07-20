Ереван, , 18:00 — REGNUM Меры должны быть приняты для решения проблемы с запретом на реализацию фруктов из Армении, с которыми армянские торговцы столкнулись на рынке «Фуд Сити» (Москва), сообщили 20 июля в пресс-службе Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК, Армения).

Глава армянской структуры Гегам Геворкян направил обращения с просьбой разобраться в ситуации и принять меры главе ФАС Игорю Артемьеву и Серику Жумангарину, члену коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о проблеме с реализацией армянской скоропортящейся продукции на рынке «Фуд Сити» в Москве сначала появилась в интернете 17 июля.

Затем 18 июля Вардан Тоганян, посол Армении в России, подтвердил, что армянские торговцы жалуются на то, что их продукцию не пускают на рынок. При этом упоминались подозрения в адрес Азербайджана.

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