Москва, , 17:51 — REGNUM В случае успешных испытаний российскую вакцину от коронавируса могут передать в производство уже в конце августа 2020 года, чтобы использовать её в отношении врачей, работающих в постоянном контакте с носителями инфекции. Об этом 20 июля заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Есть надежда, что это даст широкий круг испытаний, и планы, которые были по тому, чтобы передать в производство в конце августа этого года — они не изменились. В общем, даже разговор идёт об опережении планов на неделю, на полторы недели, потому что всё прошло очень благополучно с испытаниями вакцины», — заявил Лисицын.

По его словам, вакцину предполагается использовать сначала в отношении врачей, сотрудников МЧС и тех, кто непосредственно работает в близком контакте с носителями коронавируса.

Для массового применения потребуются дополнительные месяцы исследований и испытаний.

«Сейчас задача — остановить, обезопасить тех, кто останавливает волну вируса, кто работает с больными, постоянно с заражёнными коронавирусом», — указал он.

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 20 июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.