Самара, , 09:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. В рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году в Самарской области по президентской программе должны построить около 12 млн кв. м. жилья. Однако, как сообщает газета «Самарское обозрение», министр строительства региона Евгений Чудаев назвал задачи, поставленные президентом и правительством РФ по вводу жилья в Самарской области, нереальными.

Министр сообщил, что его ведомство готовит «доказательную базу» для Минстроя РФ, чтобы обосновать свою позицию и добиться корректировки планов по строительству. В прогнозе минстроя заявлено выполнение лишь 74% от плана — 1,6 млн кв. м.

Владимир Кошелев. — Бывают, конечно, недобросовестные чиновники, которые завышают планы и клянутся, что все сделают. Но в данном случае министр строительства Самарской области, получается, принципиально не собирается ставить перед собой и отраслью такую задачу. Регулятор должен создавать условия для реализации планов, а не говорить об их нереальности. Тогда никаких срывов важнейшего для страны нацпроекта не будет. А мы с таким подходом остаемся даже не догоняющими, мы проваливаемся в отстающие на фоне активности других субъектов федерации». «Такое невозможно представить в любой стране или в любом российском регионе, — заявил «Коммерсанту» глава комитета по строительству «Деловой России» и Самарской губернской думы, руководитель одной из крупнейших строительных компаний региона. — Бывают, конечно, недобросовестные чиновники, которые завышают планы и клянутся, что все сделают. Но в данном случае министр строительства Самарской области, получается, принципиально не собирается ставить перед собой и отраслью такую задачу. Регулятор должен создавать условия для реализации планов, а не говорить об их нереальности. Тогда никаких срывов важнейшего для страны нацпроекта не будет. А мы с таким подходом остаемся даже не догоняющими, мы проваливаемся в отстающие на фоне активности других субъектов федерации».

Так почему же Самарская область оказалась единственным субъектом Федерации, где руководитель одной из самых динамичных отраслей экономики усомнился в возможности реализации задач, поставленных руководством страны по выполнению нацпроекта по жилью. В чем же проблема? Ведь еще в 2018 году регион показывал хорошую динамику: по информации областного министерства строительства, с января по сентябрь 2018 года в Самарской области было введено в эксплуатацию 1,015 млн кв. м жилья. Это 110,3 процента по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Опираясь именно на эти показатели и руководствуясь посланием президента РФ, министерство строительство Самарской области в 2019 году разработало дорожную карту по реализации в регионе национального проекта «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Согласно этой «дорожной карте», целевой плановый показатель по вводу жилья в эксплуатацию в регионе на 2019 год составил 2,04 млн кв. м. В реальности по итогам января-сентября 2019 года, несмотря на то, что в регионах Приволжского федерального округа ввод жилья совокупно вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель ввода жилья в Самарской области за указанные девять месяцев снизился на 14,9 процента. Регион, не так давно находившийся в лидерах, возглавил уже не рейтинг, а фактически антирейтинг.

По мнению экспертов, срыв регионом федеральной программы по строительству объясняется рядом объективных причин, в том числе нездоровой ситуацией, сложившейся вокруг профильного областного министерства. В декабре 2018 года в министерстве строительства Самарской области сменился руководитель. Министром стал Евгений Чудаев — 33-летний совладелец девелоперской компании «Древо». Эта структура принадлежит семье Чудаевых и является одной из ведущих в строительной отрасли региона.

Назначение сразу вызвало ответную реакцию, и не только среди предпринимателей. «Областная прокуратура усомнилась в том, что господин Чудаев, 33-летний министр имеет право занимать свою должность. Не потому, что у него счета за границей. А потому, что в этой должности ему придется курировать собственного отца, который является одним из крупнейших девелоперов Самарской области», — иронизировал по этому поводу экономист Михаил Делягин.

На опасения прокуратуры насчет возможного конфликта интересов министр Чудаев отреагировал передачей ряда полномочий своим заместителям. В частности, он делегировал право подписывать заключения о степени готовности строящихся объектов недвижимости, устанавливать плановые задания по вводу жилья на год для муниципалитетов и утверждать конкурсную документацию для соглашений о реализации масштабных инвестпроектов. Полномочия были переданы Анне Урусовой, которая, по данным издания «Профиль», до прихода на работу в министерство строительства занимала должность замруководителя — начальника юридического отдела ГК «Древо», принадлежащей семье Евгения Чудаева.

С приходом Евгения Чудаева в министерство на проект девелоперской компании Чудаевых «Южный город» пролился, как пишет ИА «Росбалт», «неприлично щедрый бюджетный дождь». В рамках программы комплексного освоения территорий «Южный город» получил в 2019—2020 годах 4 283 000 000 рублей дотаций из федерального и регионального бюджетов. Издание подчеркивает, что это почти в два раза больше, чем все вместе взятые проекты комплексного освоения территорий в Самарской области за этот же период.

«Ситуация, когда 82 процента всех средств, выделенных регионом в 2019 году на развитие социальной инфраструктуры, получает компания отца министра строительства Самарской области, не может не вызывать вопросы и у других строителей и, в первую очередь, у жителей тех районов массовой застройки, куда деньги на строительство новой школы или детского сада не пришли, — уверен Кошелев. — Формируется своего рода семейная монополия в строительной отрасли. У других застройщиков пропадает желание работать в регионе, реализовывать новые проекты, приходить с ними в Самарскую область».

В результате строительные компании, видимо, не найдя общего языка с бывшим коллегой по цеху, постепенно сворачивают работу в Самарской области. По данным, которые приводит журнал «Профиль», количество выданных разрешений на строительство в 2019 году составило всего 18 штук. До прихода в министерство Евгения Чудаева таких разрешений было выдано 46 в 2017-м и 87 в 2018-м. Таким образом, полагают эксперты, в строительной отрасли региона формируется своего рода семейная монополия.

«Возможно, есть некий экономический смысл в такой ситуации для конкретной кампании, — считает Кошелев. — Сдержав рост конкурентов, наводя тоску на потенциальных инвесторов, такая компания сможет получить ситуацию значительного снижения предложения и, соответственно, обеспечить рост цены за квадратный метр. Особенность такой бизнес-стратегии состоит в том, что она кардинально расходится с интересами государства, о которых из года в год настойчиво говорит президент».

Не исключено, что девелоперы с приходом к управлению отраслью совладельца крупнейшей строительной компании засомневались в том, что в области возможна здоровая конкуренция. «Инвесторы просто перестали рассматривать Самарскую область как привлекательную для реализации строительных проектов. Наиболее крупные игроки из местных сосредоточились на работе в Москве, Московской области и регионах ЦФО», — пишет «Профиль».

По мнению Владимира Кошелева, застройщики не видят смысла работать в регионе, где профильное ведомство может играть в команде с его конкурентом. Какой смысл рисковать, если Россия — большая и работать над решением задач, поставленных президентом перед отраслью, можно в более адекватных условиях? В пример он приводит свою компанию, построившую в Самарской области 178,5 тыс. кв. м жилья, а всего — более 1,5 млн. кв. метров за последние 10 лет. Менеджменту пришлось принять трудное для компании, много лет строившей в родной Самаре, решение о приостановке в 2020 году строительства. В большей степени оно связано с осознанным торможением ряда чиновников развития на территории застройки «Кошелев Проект» социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры. В компании сложилась четкая уверенность, что это может быть продиктовано не только недобросовестностью конкретных исполнителей, но и конкурентными мотивами. Вернуться к строительству жилья в родном регионе компания планирует сразу, как только произойдет оздоровление отраслевого министерства.

Как эксперту главе комитета по строительству «Деловой России» Владимиру Кошелеву «режет глаза» одна цифра из презентации, представленной региональным минстроем на одном из совещаний по вводу жилья. В Самарской области наблюдается обратная пропорция между вводом многоквартирных домов и ИЖС. В первом квартале 2020 года ИЖС составило 64 процента от общего объема введенного в эксплуатацию жилья при среднероссийском показателе в 40 процентов.

«В перспективном планировании министерства в 2020, 2021, 2023, 2024 годах у нас будет прибавляться по 700 тыс. кв. м частного сектора. Эта цифра не меняется, и это очень странно. Но просто представьте: это должно быть грандиозное малоэтажное строительство. Если умножить 700 тыс. кв. метров на 5 лет, мы получаем как минимум 35 тыс. новых индивидуальных стометровых домов. Где они? Видите ли вы по области столько новых коттеджей? Не являются ли они «нарисованными» для отчета домами?» — задает вопрос Кошелев.

Ответ на него, как считает член научного совета при Совете безопасности РФ, экономист Михаил Делягин, снова придется искать прокуратуре.