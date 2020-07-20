Москва, , 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.

Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.

Новый закон утверждает положение, согласно которому пенсионеры, получающие пенсионные выплаты по старости, инвалидности или по причине потери кормильца в размере, не достигающем двух минимальных размеров оплаты труда, имеют право на отсрочку выплат по кредитным договорам, сумма которых не превышает одного миллиона рублей.

Отсрочка будет предоставляться на срок не более двух лет и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для её получения у претендента не должно быть иных источников дохода, кроме пенсионных выплат. Кроме того, в его собственности не должно быть объектов недвижимости, кроме того, в котором он проживает.

Предусмотренная законом рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями по согласованному графику, нарушение которого влечёт отмену отсрочки и исполнительное производство в общем порядке.

Кроме того, закон предлагают для наиболее пострадавших сфер бизнеса годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не выходит за рамки 15 млн рублей.

В этом случае рассрочка не будет распространяться на долги в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплат.

Послабление будет предоставляться не более чем на один год и не позднее 1 августа 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмены в Швеции не получили обещанной помощи во время пандемии – SR