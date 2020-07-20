Йошкар-Ола, , 17:27 — REGNUM В утвержденную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019−2025 годы» в Марий Эл включены 400 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь подлежащих расселению домов составляет 102,346 тыс. кв метров, сообщил глава минстроя республики Михаил Степанов.

Ветхое жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, первый этап программы, рассчитанный на 2019−2020 годы, реализуется на территории четырех муниципальных образований республики — в Йошкар-Оле, а также в Звениговском, Медведевском и Советском районах. Здесь планируется переселить 748 человек из 283 жилых помещений. На эти цели будет направлено более 398 млн рублей.

«По состоянию на 20 июля ликвидировано свыше 3,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья, переселены 234 человека, заключены контракты на приобретение 249 квартир и 13 соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении выкупной стоимости», — уточнил министр.

Второй этап программы до конца 2021 года будет реализован в Йошкар-Оле, Волжске и Советском районе. В его рамках планируется переселить 633 человека из 275 помещений. На настоящий момент ликвидировано 78,80 кв. метров аварийного жилья, переселены пять человек. Заключены контракты на приобретение 51 квартиры и 7 соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении выкупной стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации программы 2013−2017 годов в республике новое жилье получили 1355 человек, всего было ликвидировано 20,58 тыс. кв. метров аварийного и ветхого жилья.