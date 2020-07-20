Нижний Новгород, , 17:12 — REGNUM Объем привлеченных в Нижегородскую область федеральных средств увеличился в I полугодии 2020 года почти вдвое по сравнению с уровнем предыдущего года — с 9,5 млрд рублей до 18,9 млрд рублей , — сообщает пресс-служба правительства региона.

Большая часть суммы — деньги, выделенные на борьбу с эпидемией коронавируса, восстановление экономики и на реализацию национальных проектов.

Например, на медпомощь Нижегородская область получила 1,8 млрд рублей, на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским и социальным работникам — 3,2 млрд рублей, на социальные выплаты безработным гражданам — 0,7 млрд рублей, на компенсацию потерь по налоговым и неналоговым доходам бюджета — 0,6 млрд рублей.

До конца года ожидается поступление еще более 33 млрд рублей федеральных средств, из них около 15 млрд — на реализацию национальных проектов