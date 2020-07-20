Бишкек, 20 июля 2020, 16:18 — REGNUM В Киргизии численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец июня 2020 года составила 78,6 тысяч человек. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931
Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

По сравнению с июнем 2019 года показатель безработицы снизился на 4,9%.

Согласно официальным данным, рост среднемесячной заработной платы в январе — мае 2020 года составил 4,6%.

При этом размер средней зарплаты в Киргизии сложился на уровне 17,7 тысячи сомов (около 16,4 тысячи рублей).