Бишкек, , 16:18 — REGNUM В Киргизии численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец июня 2020 года составила 78,6 тысяч человек. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

По сравнению с июнем 2019 года показатель безработицы снизился на 4,9%.

Согласно официальным данным, рост среднемесячной заработной платы в январе — мае 2020 года составил 4,6%.

При этом размер средней зарплаты в Киргизии сложился на уровне 17,7 тысячи сомов (около 16,4 тысячи рублей).