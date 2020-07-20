Москва, , 16:12 — REGNUM Компетентность руководителей Минфина крайне низкая, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство финансов России пообещало в ближайшие пять лет не допустить, чтобы гособязательства превысили 20% ВВП.

«Компетентность руководителей Минфина крайне низкая, и они вполне могут не справиться, — сказал Хазин. — Потому что они же не могут обеспечить экономический рост, что они продемонстрировали за последние годы. Если они не могут обеспечить экономический рост, то соответственно может оказаться, что они не смогут получить необходимое количество денег в бюджет. Но экономического роста они не получат точно. Для того, чтобы получить экономический рост, нужно иметь стратегическое мышление. А у бухгалтера в принципе не может быть стратегического мышления. А министерство экономики превратилось в департамент Минфина, и толку от него никакого нет».

Так что, как пояснил Хазин, экономика РФ продолжит падать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля госдолг составлял 14,8 трлн рублей — почти 14% относительно ВВП на конец года.

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