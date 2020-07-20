Москва, 20 июля 2020, 16:11 — REGNUM Властям РФ стоит быть острожными с наращиванием государственного долга, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минфин РФ пообещал в ближайшие пять лет не допустить, чтобы гособязательства превысили 20% ВВП.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что РФ лучше решать свои экономические проблемы самостоятельно, а не за счёт наращивания задолженности.