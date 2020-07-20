Москва, , 16:11 — REGNUM Властям РФ стоит быть острожными с наращиванием государственного долга, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минфин РФ пообещал в ближайшие пять лет не допустить, чтобы гособязательства превысили 20% ВВП.

«Рост государственного долга чреват тем, что ставка этого долга может резко вырасти. По ряду обстоятельств. И соответственно может начаться ситуация a la ГКО. Когда значительная часть денег из бюджета шла исключительно на выплаты по ГКО. Кроме того, это ставит нас в зависимость от крупных кредиторов, что тоже не есть хорошо. Так что теоретически эти обещания хороши. Проблема в том, что надо быть совсем наивным человеком, чтобы верить обещаниям Минфина РФ», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что РФ лучше решать свои экономические проблемы самостоятельно, а не за счёт наращивания задолженности.