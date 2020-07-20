Черкесск, , 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.

По данным ведомства, в структуре госдолга КЧР на государственные ценные бумаги приходится 1 млрд 748 млн 300 тыс. рублей, на бюджетные кредиты других бюджетов бюджетной системы РФ — более 3 млрд 589 млн рублей, еще более 76,632 млн рублей составляют иные долговые обязательства.

Стоит отметить, что на 1 января 2020 года сумма госдолга Карачаево-Черкесии превышала 5 млрд 102 млн рублей, что составляло 79,9% от величины налоговых и неналоговых доходов республики в 2019 году.