Пермь, , 15:56 — REGNUM Пермский край нуждается в кредитах. На портале zakupki.gov.ru размещено шесть лотов, где минфин региона выступает заказчиком финансовых услуг по предоставлению краевому бюджету кредита в виде возобновляемой кредитной линии.

Многомиллиардные кредиты необходимы для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Прикамья.

Начальная (максимальная цена) шести лотов составляет почти 650 млн рублей. Согласно аукционной документации, регион просит банк о кредитах на общую сумму 10 млрд рублей. Денежные средства исполнитель договора должен предоставить с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года, а также с 3 августа 2020 года по 2 августа 2021 года.

Предоставление (выборка) кредитной линии производится траншами по решению заказчика в объеме и сроки, определяемые возникновением потребности бюджета Пермского края в привлечении средств. Для получения транша минфин не позднее чем за три рабочих дня направляет банку заявку на получение транша. В свою очередь исполнитель обязан в день, указанный в заявке, предоставить заказчику транш в безналичной форме на счет, указанный министерством финансов.

Добавим, 28 ноября 2019 года Заксобрание региона утвердило бюджет, в котором доходы в 2020 году составляют 153 млрд рублей, расходы — 163,5 млрд рублей. Дефицит прогнозировался на уровне 10,5 млрд рублей. Согласно данным документу. Размещенному на портале электронного фонда правовой и нормативно-технической документации, 19 июня 2020 года в закон внесены изменения. Согласно им дефицит увеличен до 18 млрд 538 млн 564,3 тыс. рублей.

Объем госдолга Пермского края на 1 июля 2020 года составляет 8 млрд 22 млн 738 тыс. рублей.