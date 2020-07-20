Орел, , 15:56 — REGNUM Ввод в эксплуатацию моста «Дружба» в Орле запланирован на начало августа, сообщила пресс-служба правительства региона 20 июля.

На данный момент ведутся работы по укладке асфальта, по устройству освещения, установлено 90% барьерных и пешеходных ограждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт моста «Дружбы» в Орле ведётся с лета 2018 года. В 2019 году сменился подрядчик работ.

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