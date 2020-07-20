Москва, 20 июля 2020, 15:51 — REGNUM Падение ВВП России на 9,6% во II квартале 2020 года не следует считать катастрофическим, полагает доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие данные Минэкономразвития РФ.
К таким действиям, как пояснил экономист, следует отнести продление налоговых каникул, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, а также прямые выплаты домохозяйствам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении.
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