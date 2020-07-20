Москва, , 15:51 — REGNUM Падение ВВП России на 9,6% во II квартале 2020 года не следует считать катастрофическим, полагает доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие данные Минэкономразвития РФ.

«Данные по падению ВВП от Минэкономразвития выглядят правдоподобно, учитывая, какую динамику данного показателя имеют страны, где масштабное распространение пандемии началось на два-три месяца раньше, — сказал Моисеев. — Такое стремительное падение не надо считать катастрофическим, поскольку оно вызвано скорее искусственными причинами, связанными с введением ограничительных мер. Однако для полного восстановления экономике России может понадобиться время, а также более активные действия по поддержке граждан и бизнеса, наиболее пострадавших от карантинных мер».

К таким действиям, как пояснил экономист, следует отнести продление налоговых каникул, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, а также прямые выплаты домохозяйствам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении.

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