Киев, , 15:35 — REGNUM На Украине происходит очередной локальный обвал курса гривны. Так, по состоянию на утро 20 июля Нацбанк установил курс 27,36 грн за доллар, таким образом, скачок за последнюю неделю составил более 40 копеек.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание «ТСН» со ссылкой на опрос экономистов отмечает, что главная причина ослабления гривны — назначение нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко и курс постепенно движется к «неприятной отметке» 27,5 грн за доллар.

В комментарии изданию экономист Григорий Кукуруза заявил, что главной причиной падения гривны стала политическая турбулентность, поскольку абсолютно все стороны рынка не понимают, какой будет политика нового главы Нацбанка. Соответственно, заробитчане и экспортеры придерживают валюту, а импортеры «идут в последний бой», стараются закупить максимально большие объемы валюты.

В материале прогнозируется, что летом ситуация может стабилизироваться на нынешнем уровне, а следующая «существенная турбулентность» ожидается в сентябре, причем вызвана она будет не ажиотажными, а фундаментальными факторами.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля Верховная рада Украины назначила на пост главы нацбанка страны Кирилла Шевченко. Предыдущий глава регулятора Яков Смолий подал в отставку 1 июля из-за политического давления. В процессе смены главы НБУ президент Зеленский не раз публично заявлял, что его не устраивает, как он считает, специально заниженный курс гривны (бюджет 2019 года был рассчитан из курса 29,4 грн, а большую часть года курс был на отметках 23−24 грн за доллар).