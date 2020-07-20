Нур-Султан, 20 июля 2020, 15:35 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Казахстане по итогам июня 2020 года составил 7%, сообщили 20 июля в пресс-службе Национального банка республики.
Отмечается, что основной вклад в рост инфляции вносят удорожание продовольственных товаров — 11,1%. Непродовольственные товары выросли в цене на 5,4%, услуги — на 3%.
Наибольший рост цен среди продовольственных товаров наблюдается на фрукты — 23%, макаронные изделия — 15,3%, мясо и мясопродукты — 14%, хлебобулочные изделия и крупы — 13,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2020 года уровень годовой инфляции в Казахстане вырос до 6,7%. Производство товаров за отчетный период выросло на 5,8%, услуг — сократилось на 4%.
Читайте также: Инфляция в Казахстане ускорилась до 6,7%