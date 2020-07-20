Кострома, , 15:32 — REGNUM Костромской завод «Ювелит», выпускающий украшения под брендом Sokolov, вошёл в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Об этом со ссылкой на интерактивный сервис Минэкономразвития России сообщает корреспондент ИА REGNUM

Изготовление ювелирных украшений Павел Ищенко

С инициативой о включении завода в перечень особо важных организаций выступил Минфин. Sokolov является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. На заводе, расположенном в поселке Красное-на-Волге в Костромской области, трудится более 4 тысяч работников. Любопытно, что владельцем 98% доли компании, по данным ЕГРЮЛ, является компания «ГРАТТА ЛТД», зарегистрированная на Кипре.

На данный момент в перечне системообразующих организаций российской экономики, помимо «Ювелит», значатся 3 костромских предприятия — ОАО «Костромская городская телефонная сеть», Галичский автокрановый завод и производитель древесных плит ООО «СВИСС КРОНО».

За финансовым состоянием организаций из списка пристально следят российские власти, в случае необходимости решается вопрос о содействии. Попадание в перечень дает предприятиям надежду на получение льготных кредитов на пополнение оборотного капитала, в отношении их вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Костромской области еще в апреле заявляли о «массовом высвобождении» сотрудников ювелирных предприятий, в числе которых местные СМИ называли и «Ювелит». При этом на самом заводе эту информацию опровергали.

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