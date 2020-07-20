Москва, , 15:18 — REGNUM Москва динамично выходит из состояния кризиса, связанного с ограничениями, введёнными в связи с распространением коронавируса, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM. Так она прокомментировала новость о том, что в столице РФ почти на 90% снизилось число обращений за пособием по безработице.

«Это положительный факт, так как состояние рынка труда — самый важный индикатор состояния экономики, — сказала экономист. — И если прослеживается тенденция сокращения обращений в службу занятости, это означает, что Москва достаточно динамично выходит из состояния кризиса, связанного с ограничениями по коронавирусу. Большинство компаний, занимающихся подбором персонала, тоже отмечают высокую активность как со стороны работников, так и со стороны работодателей. И ещё для работодателей это возможность оптимизировать затраты на персонал, отбирая более профессиональных работников и, скорее всего, не повышая вознаграждение».

Но такая радужная картина, как пояснила Иванова-Швец, скорее всего, прослеживается только в тех регионах, где традиционно минимальный уровень безработицы, как официальной, так и общей. Также она отметила, что Москва — очень дорогой город для жизни, и здесь на пособие по безработице долго не протянешь, как это может наблюдаться в некоторых депрессивных регионах. Кроме того, по мнению экономиста, вполне вероятно, несколько сократилось предложение со стороны работников, так как в начале ограничений некоторые работающие в Москве из регионов и других стран вернулись домой и обратно пока не возвращаются, опасаясь опять остаться без работы и жилья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте мэра Москвы появилась информация, что в Москве почти на 90% упало количество обращений за пособиями по безработице.