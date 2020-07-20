Париж, , 14:54 — REGNUM Более 60% населения Земли столкнулись с подорожанием продуктов и основных предметов обихода на фоне пандемии коронавируса. Таковы данные опроса международной исследовательской компании Ipsos, опубликованные 20 июля немецким статистическим порталом Statista.

В среднем во всём мире, отмечают авторы исследования, доля тех, кто заявил о подорожавших продуктах питания, составляет 63%. Больше всего таких респондентов в Аргентине и Турции — по 86%. В Чили, Мексике и ЮАР о подорожании заявили по 80% опрошенных.

Эксперты отмечают, что на базовые темпы инфляции в крупных экономиках, таких как США, пандемия сравнительно не повлияла. Однако цены на продукты питания росли намного быстрее.