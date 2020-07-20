Киев, , 14:53 — REGNUM Министерство экономики Украины анонсировало усиление роли «кредитного канала эмиссии», отмечая, что дополнительный выпуск денег произойдет в рамках поддержки бизнеса и антикризисных мер.

Об этом говорится в обзоре департамента стратегического планирования ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июля.

Соответственно, отмечает министерство, такая ситуация будет влиять на динамику инфляции в стране до конца 2020 года. Также рост цен ожидается в связи с повышением составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки, говорится в обзоре.

При этом в минэкономики Украины заявляют, что в итоге темпы инфляции все равно будут меньше, чем прогнозировалось.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту госбюджета, правительство Украины ожидает инфляцию по итогам года на уровне 11,6%. При этом в июне инфляция на Украине замедлились до 1,6% в годовом исчислении, и министр экономики Игорь Петрашко назвал такую ситуацию «катастрофой», поскольку «это депрессия относительно торговых балансов».