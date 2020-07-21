Чебоксары, , 06:36 — REGNUM В Чувашии кредитный потребительский кооператив «Приволжский» признан банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой картотеку суда.

Заявление о признании КПК «Приволжский» поступило в суд 24 января 2020 года от ликвидационной комиссии кооператива, указанный на тот момент размер задолженности — 9 557 714 рублей, заявлено 31 требование. В документе отмечается, что на день судебного заседания доказательства погашения задолженности перед кредиторами должником не представлены.

«Согласно бухгалтерскому балансу должника, активы должника на 31.12.2019 составляли 6 697 000 рублей, пассивы должника на 31.12.2019 составляли 7 365 000 рублей, включая долгосрочные обязательства в сумме 6 251 000 рублей, краткосрочные обязательства в сумме 230 300 рублей. Таким образом, размер пассивов превышает размер активов КПК «Приволжский» […] Ликвидационной комиссией проведена инвентаризация имущества КПК «Приволжский», в ходе которого выявлено активов на сумму 7 491 000 рублей. […]

Доказательства наличия у должника имущества либо имущественных прав, стоимость которых достаточна для удовлетворения требований кредиторов должника, в деле отсутствуют. Таким образом, обстоятельства по делу свидетельствуют о неспособности должника удовлетворить требования кредиторов в установленный законом срок, у КПК «Приволжский» имеются основания несостоятельности (банкротства), предусмотренные пунктом 1 статьи 183.16 закона о банкротстве. Восстановление платежеспособности должника при сложившихся обстоятельствах в настоящее время невозможно», — говорится, в частности, в документе.

17 июля Арбитражный суд Чувашии признал КПК «Приволжский банкротом» (резолютивная часть вынесена 10 июля), в отношении него открыто конкурсное производство до 10 января 2021 года.

КПК «Приволжский» зарегистрирован и внесен в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС по г. Чебоксары 9 августа 2017 года, основной вид деятельности — деятельность по финансовой взаимопомощи.