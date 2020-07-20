Москва, , 14:47 — REGNUM Рэпер Канье Уэст — это политическая инкарнация действующего президента Америки Дональда Трампа времен 2016 года, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Канье Уэст — это инкарнация Трампа 2016 года. Но немного в других обстоятельствах. Это большая трагедия в государстве, когда вы выбираете шоуменов, потому что политиков нормальных нет. Поэтому на выборах 2024 года, может быть, у Канье Уэста есть шанс стать президентом», — сказал Мирзаян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провёл свой первый предвыборный митинг.

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