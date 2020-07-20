Москва, 20 июля 2020, 14:47 — REGNUM Рэпер Канье Уэст — это политическая инкарнация действующего президента Америки Дональда Трампа времен 2016 года, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провёл свой первый предвыборный митинг.
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