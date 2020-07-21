Чебоксары, 21 июля 2020, 05:41 — REGNUM Чувашские антимонопольщики оштрафовали на 50 тыс. рублей фирму из Саратовской области, сославшись на представление недостоверной информации по стоимости медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.
Внимание ведомства привлекла компания из города Маркса Саратовской области. В ведомстве отметили, что проверка началась после обращения в феврале 2020 года жителя Чебоксар, обратившего внимание на цену медицинских масок.
Чувашские антимонопольщики привлекли общество к административной ответственности в виде 50 тыс. рублей штрафа «за представление недостоверной информации по одноразовым медицинским маскам».
В июне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что медицинские маски жителям придется носить как минимум до конца осени. Также медики прогнозируют рост числа заболевших пневмонией и гриппом ближе к концу года.