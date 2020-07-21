Чебоксары, , 05:41 — REGNUM Чувашские антимонопольщики оштрафовали на 50 тыс. рублей фирму из Саратовской области, сославшись на представление недостоверной информации по стоимости медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Внимание ведомства привлекла компания из города Маркса Саратовской области. В ведомстве отметили, что проверка началась после обращения в феврале 2020 года жителя Чебоксар, обратившего внимание на цену медицинских масок.

«Он приобрел в аптеке общества упаковку № 3, которая стоила 70 рублей. Управление в ходе рассмотрения заявления запросило у общества документы по данному вопросу: динамику изменения стоимости, товарные накладные, дату закупки и другие. Однако общество в указанные сроки предоставило недостоверную информацию по цене товара. Согласно ответу общества, маски продавались за 24,4 рубля. На повторный запрос антимонопольного органа ответило, что из-за сбоя программы маски за 24,4 рубля продавались уже по 70 рублей», — говорится в сообщении УФАС.

Чувашские антимонопольщики привлекли общество к административной ответственности в виде 50 тыс. рублей штрафа «за представление недостоверной информации по одноразовым медицинским маскам».

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что медицинские маски жителям придется носить как минимум до конца осени. Также медики прогнозируют рост числа заболевших пневмонией и гриппом ближе к концу года.