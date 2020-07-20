Ярославль, , 14:30 — REGNUM В Ярославле в июне был зарегистрирован 15 161 безработный. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на интерактивный портал службы занятости населения Ярославской области.

Ярославль

В марте в городе было лишь 2722 безработных, за три месяца их количество выросло в 5,5 раза.

При общем росте количество новых безработных в последние два месяца снижается. Так в июне безработными были официально признаны 3839 человека, в мае — 4330 человек. Пик роста безработицы пришелся на апрель, когда этот статус получили 5437 человек.

Число безработных по данным на июнь в три раза превышает предложение на рынке труда. В этом месяце работодатели смогли предложить лишь 4971 вакансию.

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