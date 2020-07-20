Москва, , 14:29 — REGNUM Официальный представитель Skoda и Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 2 472 транспортных средств. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, выпущенные в период с 2019 по 2020 год.

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива», — говорится в сообщении.

На отозванные автомобилях будет проведена работа по замене шланга, если дата и время их производства отсутствуют или же указаны определенные дата и время.

Ранее сообщалось об отзыве 18 563 автомобилей Hyundai Santafe, произведенных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.

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