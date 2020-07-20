Москва, , 14:13 — REGNUM По итогам января — мая 2020 года больше всего подержанных грузовых автомобилей было перепродано в Москве. Об этом 20 июля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчетный период на вторичном рынке России было приобретено 86 373 грузовика — на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В российской столице за тот же период было продано 4470 подержанных грузовых машин, что на 31,6% меньше, чем год назад.

На втором месте по объёму перепродаж грузовиков Подмосковье. Здесь на вторичном авторынке было продано 4145 грузовиков (— 20%). На третьем месте разместилась Башкирия с результатом 3989 перепроданных грузовых авто, что на 82% превышает уровень прошлого года.

Далее идут: Краснодарский край (3737 ед.; — 13%), Татария (3044 ед.; — 6,6%), Санкт-Петербург (2502 ед.; — 7,6%), Ростовская область (2460 шт.; — 8%), Нижегородская область (2298 шт.; — 16%), Свердловская область (2203 шт.; — 11,5%) и Самарская область (2090 шт.; +7,2%).

Напомним, больше всего новых грузовиков в России было продано по итогу первых пяти месяцев в Москве.

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