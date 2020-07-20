Стокгольм, , 14:12 — REGNUM В результате пандемии коронавирусной инфекции уровень безработицы в Швеции продолжает расти, но его темпы постепенно замедляются. Сейчас уровень безработицы в стране достиг отметки в 9,2%. Об этом 20 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

На прошлой неделе Государственная служба занятости Швеции зарегистрировала 8 500 новых безработных. За месяц после того, как безработица в стране стремительным ростом преодолела 9%, этот показатель вырос всего лишь на 0,2%. Всего в настоящее время в Швеции безработными считаются 477 800 человек. Безработица среди молодежи в возрасте 18−24 лет составляет 13,3%.

Причиной снижения темпов роста безработицы может быть экономическая активность во время летнего сезона. Ситуация на рынке труда в июле обычно очень спокойная, так многие отправляются в отпуска.

Йенс Сандаль, руководитель отдела Государственной службы занятости Швеции, предупредил, что на этой неделе ситуация не предполагает построение каких-то устойчивых долгосрочных моделей развития.