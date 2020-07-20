Минск, , 13:57 — REGNUM Через 5−10 лет «уже не будет банков в классическом виде», и к этим изменениям надо готовиться сейчас. Об этом 20 июля заявил Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей в правление Национального банка, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, сейчас важнейшая задача Нацбанка — найти альтернативные возможности привлечь ресурсы для диверсификации базы банков. При этом «желательно внешние и длинные», уточнили в президентской пресс-службе.

«Такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника президента. У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы», — распорядился Лукашенко.

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«Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков», — пожаловался руководитель постсоветской республики.

Он подчеркнул: «Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания».

«Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано», — предупредил Лукашенко.

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«Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо, — призвал он. — Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления», — сказал он.

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«Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в СМИ проскальзывает) поднялись почти в два раза?» — добавил Лукашенко.

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