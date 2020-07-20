Подгорица, , 13:54 — REGNUM Министерство внутренних дел Черногории уже выдало 12 паспортов иностранным гражданам в рамках проекта экономического гражданства, сообщает издание Vijesti.

Пока гражданство инвесторов и их имена остаются неназванными. На запрос СМИ в МВД ответили, что по закону пока эти данные разглашены быть не могут.

Государственная трехлетняя программа получения черногорского гражданства за инвестиции началась 1 января 2019 года. В рамках программы предусмотрена выдача до 2 тысяч паспортов.

Ранее заместитель премьер-министра по экономической политике Милютин Симович и бывший министр туризма и устойчивого развития Павел Радулович пообещали, представляя программу, что все будет прозрачно и что имена всех тех, кто получает черногорские паспорта по этой программе, будут доступны для общественности.

Ранее стало известно, что первый «экономический паспорт» получил гражданин России.