Сеул, , 13:58 — REGNUM За период с апрель по июнь 2020 года чистая прибыль южнокорейской компании Hyundai может сократиться на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 20 июля сообщает Yonhap со ссылкой на местных брокеров.

О своих финансовых результатах по итогам второго квартала 2020 года Hyundai Motor объявит на текущей неделе. По предварительным данным, чистая прибыль компании упадет на 82%, до 176 млрд вон (146 млн долларов США).

Прогнозируется, что операционная прибыль Hyundai за отчетный период снизится до 248 млрд вон с 1,24 трлн вон годом ранее. При этом продажи южнокорейской марки упали за второй квартал на 26%, до 19,84 трлн вон.

Предполагается, что операционная прибыль Kia сократится до 25 млрд вон. В то время, как год назад этот показатель составлял 533,6 млрд вон. Продажи автомобилей Kia снизятся на 23%, до 11,21 трлн. вон.

Резкое снижение прибыли во втором квартале произошло в результате вспышки коронавируса. Однако по мнению аналитиков, показатели южнокорейских автопроизводителей все же лучше по сравнению с зарубежными конкурентами.

Напомним, в июне 2020 года в России было продано 13 373 новых автомобиля Hyundai, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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