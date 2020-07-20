Челябинск, , 13:49 — REGNUM В Челябинске будет усилен надзор за ресторанами, работающими в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии

18 и 19 июля горадминистрация совместно с полицией и Роспотребнадзором провела заведения общепита на Кировке. В итоге пришлось составить 11 протоколов о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм.

20 июля на аппаратном совещании мэр Наталья Котова поручила подчинённым усилить надзор за работой ресторанов. Это и соблюдение обязательного масочного режима, и санитарной дистанции, и дезинфекция, и режим работы организации.

«Несмотря на то, что приняты все необходимые меры, контроль — это самое главное, что остаётся на повестке дня», — отметила градоначальница.