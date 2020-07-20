Пекин, , 13:49 — REGNUM Производство промышленных роботов в Китае взлетело на 29,2% в годовом исчислении за июнь до 20 761 единицы против 16,9% роста за май, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

За первую половину года Китай произвел 93 794 промышленных роботов, что на 10,3% больше в годовом исчислении, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В 2019 году производство промышленных роботов в Китае достигло 177 тыс. единиц, что на 3,1% ниже, чем годом ранее. Китай стремится к усовершенствованию сектора трудоемкого производства благодаря технологическим инновациям по мере того, как сталкивается с проблемой стареющего населения и роста стоимости рабочей силы.

В 2016 году в Китае было выпущено руководство, которые призывает расширить использование промышленных роботов в автомобильном производстве, производстве электроники, домашней техники, сфере авиации, текстиля и химии.