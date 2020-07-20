Сеул, , 13:44 — REGNUM Представители Южной Кореи и Китая приступили 20 июля к очередному раунду переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) в сфере услуг и инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, переговоры, цель которых расширение сферы действия двустороннего соглашения, подписанного в 2015 году, проходят в формате видеоконференции и продлятся четыре дня.

Известно, что в онлайн-встрече с каждой стороны принимают участие по 20 человек.

Отмечается, что стороны уже провели семь раундов переговоров, направленных на расширение сферы деятельности двустороннего более широкий охват в сфере услуг, инвестиций, а также на расширение инвестиционных возможностей.