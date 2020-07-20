Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM Национальный банк Казахстана понизил базовую ставку до 9% с процентным коридором плюс-минус 1,5 процентных пункта, сообщили 20 июля в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что базовая ставка снижена в связи с ослаблением инфляционных рисков и сокращением экономической активности в первой половине 2020 года. Планируется, что ограничительные меры повлияют на замедление инфляции в стране.

Кроме того, возможность для снижения базовой ставки появилась за счет сокращения объемов депозитов в долларах США. Отмечается, что сужение коридора связано со стабилизацией ситуации на финансовых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,5% с процентным коридором плюс-минус два процентных пункта.

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