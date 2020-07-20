Бишкек, , 13:22 — REGNUM Центризбирком Киргизии утвердил сокращенную на 285,1 млн сомов (263,6 млн рублей) смету расходов на подготовку и организацию выборов депутатов республиканского парламента, назначенных на 4 октября текущего года.

Изначально в бюджете на эти цели было предусмотрено 732 млн сомов (676,9 млн рублей), но благодаря проведенной оптимизации расходы на парламентские выборы удалось урезать до 446,9 млн cомов (413,3 млн рублей).

В ЦИК отмечают, что затраты бюджета на меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей и членов избирательных комиссий составят около 60 млн сомов (55,4 млн рублей).