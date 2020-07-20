Москва, , 13:15 — REGNUM После снятия противоэпидемических ограничений бизнес в России начал постепенно восстанавливаться, однако если вторая волна эпидемии вернётся осенью, многие компании повторный удар уже не выдержат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила управляющий партнер Zoom Executive Search Ольга Щербакова.

«Безусловно, карантин и экономический спад оказали серьёзное влияние на бизнес. На фоне пандемии многие компании потерпели банкротства, а тысячи людей были сокращены. В первую очередь пострадали сферы услуг и туризма, гостиничный и ресторанный бизнес, развлекательная индустрия», — заявила Щербакова.

«После снятия карантина рынок труда стал постепенно стабилизироваться, увеличилось количество открытых вакансий и дефицита рабочих мест сейчас нет. Многие компании восстанавливают команды и находятся в поисках сильных сотрудников, которые помогут нивелировать последствия карантина и экономического спада», — продолжила она.

Тем не менее приходится учитывать, что в сентябре в том числе в столицу вернется режим самоизоляции и снова будут введены ограничения.

«Сейчас работодатели и сами сотрудники пытаются оценить опыт полностью удаленной работы и стараются подготовиться к возможной второй волне пандемии, новому карантину и ужесточению требований по организации офисных пространств», — указала эксперт.

«В этой ситуации всё будет напрямую завесить от руководящего звена и от того, насколько компания эффективно работала во время первой волны, какие антикризисные меры были предприняты. Многие компании, особенно в сфере IT, маркетинга и финансов уже успели приспособиться к дистанционной работе. Однако большая часть компаний, которые входят в сегмент HoReCa, туристический бизнес и ритейл, не успевшие восстановить потери после завершения первой волны, под натиском очередного экономического кризиса могут окончательно покинуть рынок», — пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал восстановление рынка труда в 2021 году главной задачей текущей экономической политики.