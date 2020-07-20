Пекин, , 13:15 — REGNUM На авторынке Китая 17 июля начались продажи электрического пикапа Dongfeng Rich 6 EV. Об этом сообщает издание China Car News.

Новый пикап предлагается только в одном варианте по цене 299 800 юаней (3 086 180 рублей). Хотя Rich 6 EV является новым пикапом от Zhenzhou Nissan (дочерней компании Nissan и Dongfeng Motor) он имеет значок Dongfeng.

Основана модель на пикапе Nissan Navara. При этом модель похожа на Renault Alaskan и Mercedes X-Class

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5290×1850×1790 мм соответственно, а колесная база — 3150 мм.

Что касается интерьера, то он у Ruiqi 6 EV точно такой же как и у бензиновой версии. Новинка оснащена полностью жидкокристаллической приборной панелью и центральным дисплеем управления.

Rich 6 EV получил в качестве силовой установки двигатель с синхронным приводом на постоянных магнитах с максимальной мощностью 163 лошадиных сил. Новый автомобиль оснащен трехкомпонентным литиевым аккумулятором мощностью 67,9 кВт/ч, а его запас хода по NEDC составляет 403 км.

Ранее стало известно, что цена седана премиум-класса Hongqi H9 будет составлять от 330 тыс. юаней (почти 3 397 260 рублей).

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