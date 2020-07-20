Москва, , 12:51 — REGNUM «Ближайшие движения» формирует теперь сумма реакций нефтетрейдеров на уже имеющийся по итогам прошлой недели расклад. Приняв решение урезать согласованные ещё весной общие квоты сокращения добычи с прежних 9,7 млн баррелей до 7,7 баррелей в сутки, то есть всё-таки начать увеличивать с 1 августа добычу, представители ОПЕК+ не просто механически добавят на рынок эти объёмы. Но прежде всего дают остальным понять, что вскоре ждут увеличения и спроса на сравнимую величину. Тем самым они обозначили ожидания определённых темпов восстановления мировой экономики со дна коронакризиса, иначе бы не имело и смысла наращивать объёмы добычи. Об этом 20 июля сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Однако, по его словам, в этом месте перед многими встал важный вопрос, что же первично, и стремятся ли страны ОПЕК+ повоздействовать на рынок своего рода «гипнозом», то есть просто показали подходящий настрой, чтобы «продать слона», побудить всех больше покупать и вызвать тем самым рост цен, или же рост спроса уже действительно набравший силу объективный процесс? Первая реакция нефтяного рынка на решение ОПЕК+ была вполне благожелательной, и цены удалось дотащить почти до $44 за баррель по Brent, в этом помогли ещё и данные о снижении запасов в США, которые впрочем регулярно колеблются то вверх, то вниз от недели к неделе, понравился рынкам и факт согласия нескольких не выполнявших полностью квоты стран наверстать упущенное до октября и придержать объёмы добычи на общую величину более 800 тыс барр, что может сгладить фактический эффект от прибавления объёмов другими странами-экспортёрами.

Однако, отметил эксперт, за прошедшие с тех пор дни, к утру понедельника (20 июля), большую часть положительного импульса нефтяные цены уже успели растерять, постепенно соскальзывая вниз к технически важной ценовой области поддержки, которая находится сейчас примерно между отметками в $42,25-$42,50 за баррель. Если цены просочатся ниже, то возможны распродажи, и движение вниз глубже, а дальнейшие попытки роста будут как минимум отложены. Но стоит этой области поддержки устоять в течение хотя бы пары дней, и рынки могут воспринять это как доказательство устойчивости, предпринять в таком случае новые попытки протестировать на прочность максимумы лета возле $44 за баррель и при определённой степени удачи продвинуться выше, до $46−47 за баррель, добавил он.

По его словам, оба сценария пока «на столе» и примерно одинаково возможны, и выбор сценария на текущей неделе скорее всего определит уже сама техника движений, за которой участники рынка внимательно наблюдают.

Пушкарёв отметил, что косвенную поддержку могли бы оказать нефти азиатские биржи, где Шанхайский индекс подрос в понедельник на 3,11% после сильной корректировки вниз к концу прошлой недели в ответ на отмену США режима экономического благоприятствования для Гонконга, а также важно будет и развитие событий вокруг европейского фонда восстановления, решение по которому так и не смогли пока принять лидеры стран ЕС на только что прошедшем саммите в Брюсселе, и это давит негативно на ожидания роста, но переговоры продолжатся. И если китайские фондовые биржи сегодня растут, то европейские, наоборот, снижаются, и продолжение движений на фондовых биржах что в Азии, что в Европе, что в США, где начался большой сезон отчётности компаний, пожалуй, может оказывать на нефтяные цены в эти дни более заметное влияние, чем собственно традиционно нефтяные новости, к которым принято относить выходящие по средам обновления данных по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов от Минэнерго США или по числу работающих сланцевых буровых установок от Baker Hughes, которое по-прежнему на многомесячном минимуме в 180 единиц и пока что признаков к увеличению не показывает.