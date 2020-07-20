Краснодар, , 12:37 — REGNUM Вся система ливнеотведения Краснодара нуждается в пересмотре, в финансировании переустройства сетей ливневой канализации в столице Кубани рассчитывают на помощь федерального бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии 20 июля. Вопрос стал одним из основных на планёрном совещании после того, как город буквально ушёл под воду из-за ливня 14 июля.

«Нам в целом надо пересматривать всю систему ливнеотведения. Та, которая существует сейчас в Краснодаре, может справиться с обычным дождем. Но мы уже на протяжении длительного времени видим — за два часа в Краснодаре выпадает месячная норма осадков. Понятно, что ни один коллектор, какой бы он чистый ни был, не справится моментально с отведением», — заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК, департаменту транспорта и дорожного хозяйства подготовить заявку в адрес депутатов Государственной думы для участия Краснодара в федеральных программах на переустройство сетей ливневой канализации, а также строительства очистных сооружений.

«Сейчас идет рассмотрение федерального бюджета, активное участие в этом принимают депутаты Государственной думы от Краснодара. Понятно, что в бюджете Краснодара мы не найдем необходимое финансирование. И за короткий промежуток времени это сделать не удастся, нужны достаточно большие средства», — уточнил Первышов.

По данным, которые привели в мэрии, основная часть действующих сетей ливневой канализации Краснодара построена в период с 1940 по 1980 год.