Москва, , 12:37 — REGNUM РФ лучше решать свои экономические проблемы самостоятельно, а не за счёт наращивания задолженности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минфин РФ намерен не допустить роста госдолга РФ выше 20% ВВП.

Как пояснила экономист, заём средств на внешнем рынке является довольно рискованным процессом, особенно в текущий момент времени. Данная система заимствований была впервые использована странами Запада, в первую очередь США, странами Европы, Японией, то есть развитыми странами, получающими основной прирост прибыли от производственной деятельности своих компаний. Таким образом, вся система рынка заимствований подчинена определённым правилам и узкому кругу стран и инвесторов, готовых покупать соответствующие облигации своих стран-партнёров. Тем не менее, например, для рынка США данный подход привёл к сложной ситуации, в которой на сегодняшний день США воюют посредством торговых войн с основным своим кредитором Китаем, что может привести к плачевным последствиям для всей мировой экономики.

«Россия до сего момента не отличалась высокой активностью в области заимствований, да и со стороны США и других стран возникали и будут возникать своего рода барьеры в инвестировании средств в российскую экономику: западные рынки закредитованы, а у России государственный долг составляет порядка 13% к ВВП страны, — сказала Новикова. — Но не стоит сильно раздувать внешний долг, так как к нашей стране отношение кредиторов будет несколько иным, чем к западным странам. Исторически мы старались решать экономические вопросы в своей стране самостоятельно, и такая политика не раз выручала нас в критический момент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Колганов заявил, что Россия может позволить себе рост госдолга выше 20% ВВП.

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