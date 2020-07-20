Махачкала, , 12:37 — REGNUM Объем государственного долга Республики Дагестан на 1 июля 2020 года составил 8 млрд 810 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства финансов РФ.

Согласно ежемесячному отчету ведомства, весь госдолг Дагестана сформирован за счет бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии). Отметим, что в последний раз сумма госдолга республики менялась несколько месяцев назад — в период с 1 марта по 1 апреля 2020 года он уменьшился на 100 млн рублей.

Общий госдолг семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, по данным Минфина РФ, на 1 июля составляет почти 65 млрд 150 млн рублей. Наибольший госдолг у Ставропольского края — более 26 млрд рублей.