Москва, , 12:20 — REGNUM В условиях слабого роста экономики РФ её властям не стоит наращивать государственный долг, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минфин намерен не дать госдолгу РФ вырасти больше 20% ВВП.

«Я думаю, что Минфину РФ по силам удержать рост госдолга. Собственно говоря, никто с пистолетом у виска не заставляет Минфин наращивать эту задолженность. Когда перспективы роста экономики хорошие, то можно и наращивать государственный долг, для того чтобы подпитывать хорошие перспективы дополнительными денежными вливаниями, которые обеспечат рост и дадут возможность расплачиваться по долгам, — сказал Колганов. — Когда экономика развивается ни шатко ни валко, наращивать задолженность — как-то не очень хорошая тактика, если у вас нет блестящих проектов, которые дадут бешеный экономический эффект. Но не похоже, что это про нашу экономику. Наша экономика, независимо от того, есть в ней деньги или нет, не спешит разворачиваться от вялого депрессивного состояния к быстрому росту».

А в таких условиях, как пояснил Колганов, наращивать долги незачем, так как большого эффекта страна от них всё равно не получит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, объём заимствований в предстоящие три года будет утверждён законом о бюджете, который внесут в правительство осенью.

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