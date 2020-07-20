Кызыл, , 12:19 — REGNUM Государственный долг Тувы с начала года вырос почти в полтора раза или на 750 млн рублей. Согласно данным министерства финансов РФ, в начале года долг республики составлял около 1 млрд 983,6 млн рублей. По ситуации на 1 июля это значение выросло до 2 млрд 737 млн.

При этом произошли изменения в структуре долга. В январе более трети его суммы составляли кредиты от банков, а остальное — бюджетные кредиты. К 1 июля весь госдолг Тувы теперь составляют кредиты из других бюджетов страны.

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